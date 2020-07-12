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Maçın ardından

BURSA HABERLERİ  | 12.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak: - "Elimizden elen her şeyi yaptık" - Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "Bugün sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti"

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktör yardımcısı Taner Alpak, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama maçın berabere bittiğini söyledi.

Alpak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir müsabaka olacağını bilerek maça çıktıklarını dile getirdi.

Pozisyonlar bulduklarını ama değerlendiremediklerini belirten Alpak, şöyle konuştu:

"Elimizden elen her şeyi yaptık. Çocuklar da her şeyi yaptı. Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip kısmet değilmiş. Son hafta Hatayspor maçına bakacağız. Yüzde yüz VAR sistemi bu ligde de olması lazım. Çünkü penaltı pozisyonuna tekrar baktık ve yüzde yüz çizginin dışında. Koskoca senenin emeği burada olmasa bile başka bir yerde gidebilirdi. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını istiyoruz."

- Dilaver Mutlu: "Çok net pozisyonlar kaçırdık''

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

"Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2'den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız."

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