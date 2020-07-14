Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, morallerini en üst seviyede tutup son iki maçta kendilerini ligde bırakacak sonuçları alacaklarına inandığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı golüyle mağlup olmalarının son derece üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki net pozisyona girdiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz net pozisyona giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsun savunan Beşiktaş ama biz bir türlü gol yollarında o istediğimiz altın vuruşu yapamadık. Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçla ilgili fazla da uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştık, pozisyon da bulduk, penaltı golüyle boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp, yolumuza devam edeceğiz."

