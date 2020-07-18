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Maçın ardından

HATAY HABERLERİ  | 18.07.2020 20:17 | Son Güncelleme

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Bugün şampiyonluk günü, hep beraber kutlayalım" - Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak: "Artık tamamen play-off'a odaklandık"

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bugün şampiyonluk günü, hep beraber kutlayalım." dedi.

Altıparmak, maçın ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğun herkese hayırlı olmasını diledi.

Geçen hafta şampiyonluklarını ilan ettiklerini, bugün de "şampiyon" gibi oynadıklarını aktaran Altıparmak, "Maçın başından sonuna futboldan zevk alan ve zevk veren bir takım vardı. Bütün oyuncularımı kutluyorum. 53 sene bekledi Hatay şehri ve bugün şampiyonluğu hep beraber kutlamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak da Hatayspor'a Süper Lig'de başarılar dileyerek "Artık tamamen play-off'a odaklandık. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

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