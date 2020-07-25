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Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 00:51 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Gelecek sezon düşme hattının çok uzağında, ligde hedefi olan, seyir zevki yüksek bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, gelecek sezon düşme hattının çok uzağında, ligde hedefi olan bir Antalyaspor izlettirmek istediklerini söyledi.

Tuna, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere kaldıkları Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçının ardından değerlendirmede bulundu.

İlk yarı oyun üstünlüğünün aksine ikinci yarı ikinci bölgede oyundan düşüşle rakip karşısında yenik duruma geldiklerini anlatan Tuna, uzatma dakikalarında kazandıkları golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlattı.

Tuna, Fraport TAV Antalyaspor'un ligin ikinci yarısında çıkışa geçtiğini, salgın nedeniyle lige verilen arayı da iyi değerlendirdiğini aktardı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile tüm yönetime ve taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Tuna, "Antayaspor takımıyla gurur duyuyorum. Puan kazanımları aile, takım oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bazı sonlar birçok şeyin başlangıcıdır. Sezonu 45 puanla bitirdik. Gelecek sezon düşme hattının çok uzağında, ligde hedefi olan, seyir zevki yüksek bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tuna, TFF Tahkim Kurulu'nun 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili karara itirazları reddetmesine ilişkin soru üzerine de kolektif şekilde çözülebilecek sorunlarla alakalı fikir birliğinin olmadığını, meselenin yerli ve yabancı değil, zihin ve fikir sorunu olduğunu, "bu ağlayan sistem"den utanç duyduğunu söyledi.

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