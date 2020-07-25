YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:51 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır"

İZMİR (AA) - Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında aldıkları sonuçların başta Göztepe camiası olmak üzere kendilerinin de kabul edebileceği sonuçlar olmadığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını en azından üzerlerindeki bu kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak gördüklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız ile yaptığımız konuşmada belki bizi affettirmez ama camiamız için bir galibiyet alarak sezonu tamamlamak istediğimizi konuştuk. Oyuncularım bunun reaksiyonunu sahada çok net bir şekilde verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler, onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:35
Yatsı
22:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.