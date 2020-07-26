Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lige verilen aradan sonra galip geldikleri için çok sevinçli olduklarını söyledi. Ligde 7 maçtır galip gelemediklerini hatırlatan Parlatan, "Kötü bir dönem geçirdik. Bugün sona erdi. Bunu bugün telafi ettiğimiz için en sonunda maç kazandığımız için mutluyuz, bize yakışan bu." dedi.

Haklı bir galibiyet aldıklarını aktaran Parlatan, "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

- Rıza Çalımbay: "Ligi daha iyi bir yerde de bitirebilirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı fazla konuşmak istemediğini, müsabakanın beklemediği şekilde gergin geçtiğini söyledi.

Bunda verilen hakem kararların etkili olduğunu savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Anında müdahalelerin olmaması maçı gerdi. Hakan Arslan'ın sakatlanması dengemizi bozdu. Hakan'a dirseğin gelmesi, yarık var yüzünde ve hakem arkadaşımızın bunu görmemesi ve VAR'a gitmemesi, bir sürü şey var. Başarılı hakemlerinden bir tanesi ama kötü bir maç oldu yönetim açısından."