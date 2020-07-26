Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Düşen takımlara ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir. Ligde kalsaydık diğer takımlar adına çok şey konuşacaktık. Çok üzücü bir durum. Malatya, Kayseri, başkent Ankara'nın burada büyük şanssızlıkları olmuştur." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıklarının kolay olmadığını ifade etti.

Oynadıkları 90 dakikanın kendilerine, atan ile tutanın iyi olması gerektiğini gösterdiğini anlatan Karaman, "Bugün 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunlar, birini içeri atmamız gerekiyor. Yediğimiz gol de barajın arasından geçen bir top." diye konuştu.

Karaman, salgın sürecinde 8 maç oynadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 8 maç içerisinde buna benzer maçlar yaşadık. Beşiktaş maçı ikinci yarı başladı penaltı yaptırdık. Sadece kalecimiz 3 tane penaltı yaptırmış, düşünebiliyor musunuz. Bunu söylerken suçlamak için söylemiyorum. Beşiktaş maçının ilk devresinde en az iki net pozisyonumuz var. İçeri galip girmemiz gerekirken mağlup bitirdik. Aynı şekilde Kasımpaşa maçında 1-0 galipken inanılmaz hatalar yapıp golleri yedik. Fenerbahçe maçında 90 dakikada 2-1 galipsin uzatmada 3-2 mağlup bitirdik. Şu var; bazı oyuncu arkadaşlara pandemi döneminde önemli görevler düşüyordu maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadı. Bizim açımızdan çok önemliydi. Mesela bir kalecimizle 34 maçta oynamışız. Farnolle 34 hafta oynamış, bu kolay değil. Ufuk da feshedip gittikten sonra tamamen yalnız kalmıştır. Formsuz oyuncuları değiştirebiliyorsun ama kalecide böyle bir şansınız olmuyor."