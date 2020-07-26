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Maçın ardından

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 00:37 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: - "Düşer denilen takım bir araya geldi ve buraya kadar getirdik. Son dakikalarda ligden düştük" - Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton: - "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Maçın son anlarında bulduğumuz golle de maçı kazanmasını bildik"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek TFF 1. Lig'e düşen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, böyle "dramatik" bir maçtan sonra konuşmanın kolay olmadığını 7,5 aydır ligde kalmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Prosinecki, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İnanılmaz çalıştık. Düşer denilen takım bir araya geldi ve buraya kadar getirdik. Son dakikalarda ligden düştük. Şans yanımızda değildi. Çok fazla fırsat kaçırdık." dedi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kendilerine bu maçta işletilmediğini, pozisyonlarda hakemin VAR'a gitmediğini dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:

"Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Bununla ilgili konuşurken kelimeleri seçmek zorunda kalıyorum. Şimdiye kadar hiç VAR ve hakemle ilgili hiç konuşmadım. Klişedir, herkes söyler ama ben hiç konuşmadım. Sahadaki takıma bakıyorum fakat bugün kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendimize bakıyoruz ama bazı kararlarla olacak iş değil diyebiliriz. Düştük. Bu takım bunu hak etmedi. Burada kimse hak etmedi. Bu şehir hak etmedi. Üzgünüm."

- Newton: "Maçı kazanmasını bildik"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını aktardı.

İlk yarıda istediği oyunu saha göremediğini anlatan Newton, "Devre arasında arkadaşlarımızla bu konu üzerine konuştuk. Bireysel performansları değerlendirdik. Ufak da olsa bir sistem değişikliği yaptık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Maçın son anlarında bulduğumuz golle de maçı kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir maç çıkardığını belirten Newton, "Uğur, harika inanılmaz bir performans sergiledi. Çok zor olabilecek topları kurtardı." diye konuştu.

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