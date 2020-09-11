RİZE (AA) - Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, hakem hatalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, oyun olarak kontrolü ve topu kendilerinde tuttuklarını belirtti.

Az hata yaparak öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak." şeklinde konuştu.

Tomas, maçın ikinci penaltısının yanlış karar olduğunu savunarak, "Uzun yıllar Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim. Ben de izledim. Böyle penaltı yok." diye konuştu.

- Erol Bulut: ''Lig çekişmeli geçecek''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ve öyle de geçtiğini söyledi.