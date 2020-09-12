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Maçın ardından

BOLU HABERLERİ  | 12.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: - "İnşallah önümüzdeki haftayla birlikte telafi ederiz. Beklediğimiz, hesaba kattığımız bir sonuç olmadı" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: - "Mücadele gücü ve takımdaşlık olarak son derece iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum"

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, hesaba katmadıkları bir sonuçla karşılaştıklarını, gelecek haftayla birlikte telafi etmek istediklerini belirtti.

Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istemedikleri bir sonucun ortaya çıktığını, çok pozisyona girdiklerini ancak devamını getiremediklerini söyledi.

Maçın kopma noktasının hakemin net bir pozisyonda penaltıyı görmemesi olduğunu öne süren Taşyürek, çok az verdikleri bir pozisyon sonucunda gol yemenin de savunma anlayışlarına uymadığını anlattı.

"Beklediğimiz, hesaba kattığımız bir sonuç olmadı. İnşallah önümüzdeki haftayla birlikte telafi ederiz." diyen Taşyürek, transfer çalışmalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Yarın sonuçlandıracağımız transfer var. Birkaç gün yine eksik bölgelerle ilgili üç tane düşüncemiz var. Bunları da tamamlarsak inşallah daha iyi bir takım olacağız."

- İlker Püren: "İlk maçlar zor olur"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren ise ligin ilk karşılaşmasını üç puanla kapattıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.

Püren, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularım bugün ellerinden gelen gayreti gösterdi. Tabii ilk maçlar her zaman zor olur. Kaliteli bir ekibe karşı oynadık. İlk maçın vermiş olduğu psikolojik baskıyla taktiksel olarak istediklerimizi yüzde 100 sahaya yansıtamadık. Mücadele gücü ve takımdaşlık olarak son derece iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Buradan çıkartacağımız derslerden sonra bu takım ilerleyen haftalarda çok daha iyi noktalara gelecek."

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