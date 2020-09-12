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Maçın ardından

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 22:17 | Son Güncelleme

Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "İkinci yarıda kazanmayı daha çok hak ettik" - Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "İlk yarıya baktığınız zaman çok iyi oynadığınız dönemde iki topumuz direkten döndü, ikinci yarıya da iyi başladık ama maalesef duran toptan gol yedik"

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden Ankaraspor'un teknik direktörü Ali Güneş, ikinci yarıda kazanmayı hak eden bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, galip geldikleri için memnun olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Güneş, Ankaraspor gibi Eskişehirspor'un da genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.

Sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Ligin ilk maçıydı, Eskişehirspor da bizim gibi çok genç bir takım. Bana göre çok keyifli bir maç oldu iki takımın da çok koştuğu iyi mücadele ettiği bir maç oldu. Özellikle ilk yarının ilk 30 dakikasında Eskişehirspor bize göre daha etkili oynadı ve bazı pozisyonlara girdiler. Daha sonraki dakikalarda, özellikle ikinci yarıda kazanmayı daha çok hak ettik, bulduğumuz gol var kaçırdığımız goller var. Özellikle genç futbolcularımızın kazanmamızdan dolayı öz güvenlerinin yerine gelmesi bizim için galibiyet kadar anlamlı."

- Mustafa Özer: "Yüzde yüz 4-5 pozisyonumuz vardı, atamadık"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer de mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Özer, "İlk yarıya baktığınız zaman çok iyi oynadığınız dönemde iki topumuz direkten döndü, ikinci yarıya da iyi başladık ama maalesef duran toptan gol yedik. Yüzde yüz 4-5 pozisyonumuz vardı, atamadık. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi gol vuruşlarının olmayışı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerin uygulamalarından şikayetçi olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Golden önce hakem arkadaşlarımız 5 dakika oyuncumuzu değiştirmediler, biz oyunu okurken sol taraftan pozisyon vermeye başlamıştık. Tabelanın bozulduğu 5 dakika içinde oyuncuyu değiştirmediler ve o arada gol yedik. Yani 20'ye yakın faul yaptılar, son 10 dakikası oynanmadı. Hakem kardeşlerime şunu söylüyorum, 'lütfen, lütfen maç yönetin' ondan dolayı gerçekten mağdur olduk bugün. Üzgünüz, çok fazla konuşmaya da gerek yok, direkten dönen toplarımız, yüzde yüz gol pozisyonlarımız vardı. Genç kardeşlerime gerçekten çok yazık oldu."

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