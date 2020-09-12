TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden Ankaraspor'un teknik direktörü Ali Güneş, ikinci yarıda kazanmayı hak eden bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, galip geldikleri için memnun olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Güneş, Ankaraspor gibi Eskişehirspor'un da genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.

Sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Ligin ilk maçıydı, Eskişehirspor da bizim gibi çok genç bir takım. Bana göre çok keyifli bir maç oldu iki takımın da çok koştuğu iyi mücadele ettiği bir maç oldu. Özellikle ilk yarının ilk 30 dakikasında Eskişehirspor bize göre daha etkili oynadı ve bazı pozisyonlara girdiler. Daha sonraki dakikalarda, özellikle ikinci yarıda kazanmayı daha çok hak ettik, bulduğumuz gol var kaçırdığımız goller var. Özellikle genç futbolcularımızın kazanmamızdan dolayı öz güvenlerinin yerine gelmesi bizim için galibiyet kadar anlamlı."