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Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 12.09.2020 22:42 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "İyi bir galibiyet aldık" - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Çok çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "İyi bir galibiyet aldık." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lige güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İstedikleri çoğu şeyi sahaya yansıttıklarını belirten Parlatan, "Net bir şekilde takım oyunumuzu yansıtmak istedik ve bunu 90 dakikaya yaydığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Parlatan, girdikleri pozisyonları değerlendirebildiklerini aktararak, "Bizim açımızdan çok sevindirici. İyi bir galibiyet aldık. rehavete kapılmadık. Skorun 3-1, 4-1 olduğu bölümde de kendi futbolumuzu oynadık." diye konuştu.

- Prosinecki: "İyi bir Denizlispor izleteceğiz"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki de rakipleri Göztepe'yi tebrik ederek, sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir maç çıkardığını kaydetti.

İlk 3 golü rakiplerine hediye ettiklerini anlatan Prosinecki, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitelik olarak istediğimiz Denizlispor'u sahaya yansıtamadık. Uzun bir aradan sonra maç oynadık. Kendi analizlerimizi yaparak, lige daha iyi konsantre olarak çok çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Bunun için yeterli kumaşımızın ve kalitemizin olduğunu biliyoruz. 5-1'lik sonuç takım ruhu için kolay değil ama bunun üstesinden gelebiliriz."

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