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Maçın ardından

ANKARA HABERLERİ  | 13.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz"

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, dış sahada eksik kadrolarına rağmen kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, iki takımın da birbirini fazla tanımadığını ve bu yüzden maçın durgun başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz. Çok eksikle buraya geldik. 25-30. dakikadan sonra ağırlığımız hissettirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ilk 30 dakikada kalecimizin müthiş iki kurtarışı var. Bu da oyunun bizim lehimize dönmesindeki en etkili olaylardan biriydi. İkinci yarının başında oyunu, kaçırdığımız gollerle bitirebilirdik. Rakip 10 dakikalık baskıyla golü buldu. Golden sonra pes etmedik, devam ettik. Golü bulduk, iptal edildi. Daha sonra fiziksel anlamda biraz daha gücümüzü hissettirdik. Daha çok isteyen takım olarak golü bulduk. Oyunun gidişatı ve rakibin duruşu ikinci golü bulacağımızı hissettirdi. Oltan'ın iki yan topa vurduğu kafa vuruşlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

İkinci yarının başında Rashad Muhammed'in sakatlanıp yerine giren Oltan Karakullukçu'nun iki gol atmasının hatırlatılması üzerine Özdilek, "Futbolda bunlar var. Rashad oynadığı sürede iyi işler yaptı. Golü de bulabilirdi ama sakatlandı. Hiçbir oyuncumuzun sakatlanmasını istemem. Zaten 8 sakat ve hasta oyuncumuz var. Oltan da bizimle 1 haftadır çalışıyor, öncesinde o da hastaydı. Girdikten sonra iştahıyla, coşkusuyla ve araştırmasıyla iki gol buldu. Futbolda, 'Başlayan 11 değil, bitiren 11 maçı kazanır.' sözü vardır. Bu yüzden bütün oyuncularımızın hazır olması gerekir." ifadelerini kullandı.

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