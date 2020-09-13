Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Öncelikle hayırlı bir sezon olsun hepimize, ekran başında izleyen taraftarlarımıza. Hocamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tekrar. Onun için de iyi bir hediye oldu. İlk yarıda, 15 dakikalık bölümde biraz tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi ziyadesiyle memnun eden bir futbol gördük." diye konuştu.

Kocadağ, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz." ifadelerini kullandı.