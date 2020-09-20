YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.09.2020 21:39 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Bugün 2 puan bıraktık. Tüm hafta bunun acısını yaşayacağız" - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Her iki takımın da kalecilerinin gününde olması, maçı beraberliğe getirdi"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, son saniyede yedikleri golün üzüntüsünü dile getirdi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, "Maç öncesinde oyuncularıma, rakibin duran toplarda etkili olduğunu söylemiştim ama sözlerimi dikkate almamışlar. Saha zemini iki takım adına da zorlayıcıydı. Maçın sonuna kadar çekişme vardı. Son saniyede yediğimiz gol bizi üzdü. Hepimiz üzgünüz. Bugün 2 puan bıraktık. Tüm hafta bunun acısını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- Canel: "Bizim hayallerimiz var"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oyuncularını kutlayarak, karşılaşma boyunca istedikleri pozisyonları yakaladıklarını aktardı.

İkinci golü daha erken bulabileceklerini dile getiren Canel, "Bizim hayallerimiz var. Her hafta bunun üzerine koyarak ilerleyeceğiz. İkinci golü erken bulsak, oyun daha farklı olabilirdi. Rakibin de pozisyonları var. Her iki takımın da kalecilerinin gününde olması, maçı beraberliğe getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:29
İkindi
15:56
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.