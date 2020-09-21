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Maçın ardından

ADANA HABERLERİ  | 21.09.2020 21:53 | Son Güncelleme

Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat: "Kazanamadığımız için üzgünüz. Artık Ankaraspor maçına bakacağız" - Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Zamana ihtiyacı olan bir takımız. Bugün alınan puan çok önemli"

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Beypiliç Boluspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Artık Ankaraspor maçına bakacağız." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı birçok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Oyuncularının maçın 60 dakikasında çok iyi oynadığını kaydeden Özat, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor, son 3-4 sezonda böyle bir oyun görmemiştir. Oyuncularımız her şeyi denedi. Dünya standartlarını uyguluyoruz ama VAR sistemini yapamıyoruz. Lehimize de aleyhimize de yanlış olmasın. Böyle penaltıya kargalar güler. VAR olsun, ondan sonra penaltıyla başımız gözümüz üstüne. Aslında hakeme de bir şey diyemiyorsun. Oyuna sonradan giren oyuncular Samed Ali Kaya ve Aosman'dan beklediğim verimi alamadım. Mehmet Akyüz durgundu. Durgun olmasa oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Eksiklerimizi göreceğiz. Kazanamadığımız için üzgünüz. Artık Ankaraspor maçına bakacağız."

- Ahmet Taşyürek: "Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de takımda yer alan birçok oyuncunun birbirini tanımadığını ifade ederek Taşyürek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zamana ihtiyacı olan bir takımız. Bugün alınan puan çok önemli. Camiamızın umutlarını yeşertmesi, toparlaması ve oyuncularımızın öz güveni gelmesi adına aldığımız puan önemliydi. İlk yarı yarım saat istediğimiz hiç bir organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak."

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