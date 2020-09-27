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Maçın ardından

RİZE HABERLERİ  | 27.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: - "Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı" - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Semih Tokatlı: - "Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile galibiyete yakındık ama kontra atakta yediğimiz gol ile iki puanı bıraktık

RİZE (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mevcut hava şartlarında maç oynamanın çok zor olduğunu belirtti.

Hava şartlarının oyuncuları etkilediğine değinen Tomas, "Buna rağmen oyuna iyi başladık ve top bizde kaldı. İkinci yarıda belli bölümde oyundan düştük ve kötü gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişikliler ile toparladık. Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı. Önümüzdeki Erzurumspor maçında üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

- Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ise galibiyet için geldiklerini, Rosenborg maçı nedeniyle kadroda rotasyon yaptıklarını söyledi.

Takımın yorgun olduğunu ve hava şartlarının da takımı etkilediğini aktaran Tokatlı, "Her şeye rağmen fizik ve mental olarak iyi hazırlanmıştık. Rotasyona rağmen bekleyen oyuncularımız hazırdı. Maçın gidişatında genelde oyunun kontrolü bizdeydi. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile galibiyete yakındık ama kontra atakta yediğimiz gol ile iki puanı bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah üç puanlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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