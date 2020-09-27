TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Ankaraspor'un teknik direktörü Ali Güneş, genç futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini ancak bunun kazanmaya yetmediğini söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Güneş, "Sahamızda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Transfer yasağımızın devam etmesinden dolayı genç oyuncularla, özellikle bu ligde yeni oynayan oyuncularla devam ediyoruz. İlk iki haftada çok koşarak çok iyi futbol oynadığımız karşılaşmalardan sonra bu haftaki maçta özellikle ilk yarıda sahada yok gibiydik. Özellikle defanstan çıkarken bariz pas hataları yaptık. Basit goller yedik." diye konuştu. İkinci yarının başında buldukları golle umutlandıklarını belirten Ali Güneş, "İyi oynamaya başladık dediğimiz anda defans bloğumuzda yaptığımız bir hata bizim yine demoralize olmamıza neden oldu. Çocuklara bir şey diyemiyorum çünkü 18-20 yaş aralığındaki çok genç oyuncular, mücadele ediyorlar, koşuyorlar ama bu maçta yetmedi, futbolumuz kazanmaya puan almaya yetmedi. Karşımızda da ligin en deneyimli takımlarından biri, çok büyük bütçeyle kurulan bir takım vardı. Çok deneyimli oyuncuları vardı, onlar tecrübelerini konuşturdu. Biz bu maçta tecrübesizliğin sıkıntısını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Transfer yasaklarına ilişkin de Ali Güneş, "Transfer yasağımız yüzde 90 kalktı. Josue diye bir oyuncunun, Türkiye'de ekmek ve para kazanan bu oyuncunun para hesabında olmasına rağmen... Para cuma günü yatıyor, 24 saat geçmesi gerekiyor hesapta görünmesi için 'Hesapta görmeden açmam' dedi, bu maçta Josue'nin keyfini bekledik. Oynayabilecek 4-5 hazır oyuncumuzu da kullanamadık." şeklinde konuştu. - Özat: "VAR'a gidelim arkadaş, varsa var" Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Kazanınca hataları aramak daha önemli, kaybedince herkes hata arar." dedi. Maçın farklı skorlara gidebileceğini ifade eden Ümit Özat, "İlk yarı Kosecki'nin iki pozisyonu var. Nasıl atamazsın, ben bu golü nasıl kaçırırım, onun mücadelesini yaptı. İlk yarı aynı Boluspor maçı gibi 4-0, 5-0 girebilirdik. Sonrasında iyi gitti oyun. 60-65'inci dakikalardan sonra düşen bir tempomuz var, bunu artırmaya çalışıyoruz. Milli takım arasından sonra fizik olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Skor avantajını yakaladıktan sonra ilerleyen bölümde fizik güçlerini artırmak istediği futbolcularını oyuna soktuğunu, bu oyunculara süre vererek onları hazır hale getirmeyi düşündüklerini anlatan Ümit Özat, "Futbol öyle bir şey ki dünyada 34'te 34 yapan bir takım yok, herkes ister her maçta 3 puan almayı. Taraftarımızdan, camiamızdan şunu istiyorum; biraz sabırlı olalım." şeklinde konutu. Ümit Özat, bazı maçlarda iyi takımların da puan kaybettiğine işaret ederek, "Camiamızdan da özellikle çocuklara destek olmalarını bekliyorum. Çünkü bu çocuklar kolay bir travma atlatmadı. Daha bir ay önce Süper Lig'in eşiğinden döndüler ve bu çocuklar bir an önce üç günde bir maç olsun da Süper Lig'e çıkalım diye uğraşıyorlar, uğraşıyoruz. Kolay değil bu çocukları da anlamak lazım. Önümüzdeki maçı da kayıpsız geçersek Allah'ın izniyle milli takım arasında bir ya da 2 oyuncu daha alırsak aradan sonra daha rahat olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kazandıkları maçtan sonra da TFF 1. Lig'e Video Yardımcı Hakem uygulamasının getirilmesini dile getirdiklerine işaret eden Ümit Özat, şöyle konuştu: