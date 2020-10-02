GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "36 saat içerisinde kimin geldiğini kimin gittiğini herkes görecek. Biz kendi önümüze bakarak eksiklerimizi tamamlayacağız. Kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra zirve yarışının içerisinde mücadele eden bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı dışarıdan izlediği için yaşanan karışıklıkları göremediğini, Gaziantep FK lehine verilen penaltı pozisyonunun garip olduğunu söyledi.

Milli takım arasından çok daha farklı, hazır ve güçlü bir şekilde dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Ağaoğlu, ligde kalan 36 maçta puan kayıplarını tolere ederek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Takımın durumundan memnun olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir sistem değişikliği var. Bu sistem değişikliğine adaptasyon da belirli bir süre alacak. Her şeye rağmen topu iyi kullanan, özellikle ilk yarıda oynanan futbol, sadece neticeye gidemedik. Birinci dakikada pozisyona giren bir Trabzonspor vardı. İlerleyen haftalarda daha doğrusu milli takım arasında yapacağımız çalışmalarla biz ilk önce kendi hatalarımızı izole edeceğiz. Ama bizim haricimizde artık hata yapan insanların da şapkalarını bir kere daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Sadece umut ediyorum. Ama o umudun da sonuna geldik. Maalesef değişen bir şey olmuyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz, her maç çıkışında neredeyse, yani biz söylemekten bıktık usandık ama ardı arkası gelmiyor bunların. Tabii pek anlam verebildiğimiz şeyler de değil."