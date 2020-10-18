YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 18.10.2020 22:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

Baki, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncuları tebrik ederek, son yıllarda kötü sonuçlar aldıkları deplasman maçlarında bu sezon 3 müsabakada 7 puana ulaştıklarını söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Baki, şöyle konuştu:

"Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik. Göztepe kalecisi İrfan'ın hakkını yemeyelim, mükemmel bir maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum. Bazı detaylar var ki bunları sadece mağlupken değil, galipken de konuşmak gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı bana göre olacak iş değil. Hadi hakem hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü, penaltıyı çaldı. İşte VAR sistemi böyle anlar için var. Nasıl VAR'a gitmez, VAR hakemi ile saha içi hakemi arasında bir diyalog oldu mu olmadı mı, bunu bilmek istiyoruz."

Baki, Fenerbahçe'nin aleyhine ve lehine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe aleyhine bir şey olduğu zaman neredeyse gösterilmeyen pozisyonlar Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyon olunca 10 kere arka arkaya gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun maçlarda isteyen izleyiciler için yayına tezahürat sesi verdiğini aktaran Baki, "Fatih Karagümrük maçında golü yediğimiz an eski teknik direktörümüzün adı zikredilen bir tezahüratı verdiler canlı yayında. Bu hem Fenerbahçe'ye saygısızlık hem de mevcut teknik direktörümüze büyük saygısızlıktır." diye konuştu.

Baki, bu konuda yayıncı kuruluşa bilgi verdiklerini ancak herhangi bir dönüş olmadığını vurgulayarak, "Bu konuda Fenerbahçe ailesinin uyanık, güçlü ve dik durmalarını rica ediyorum. Çünkü bazı oynanan oyunlar bitmemiş görünüyor bize karşı." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmanın hakeminin takdir haklarını Göztepe lehine kullandığını kaydeden Baki, "Ben çok iyi niyetli görmedim hakemi." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı

İzmir Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:02
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İzmir Emniyetinde Yer Değiştiren Ve Merkeze Çekilen Müdürler
İzmir Emniyetinde Yer Değiştiren Ve Merkeze Çekilen Müdürler
Megastar Tarkan Seferihisar'da
Megastar Tarkan Seferihisar'da
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.