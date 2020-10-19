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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 22:56 | Son Güncelleme

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: - "Bizim için kazançlı bir hafta oldu, buradan mutlu dönmek güzel"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendileri adına kazançlı bir hafta olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İki taraf için de çok stresli bir maç oldu. İki takım da maça iyi başlamadı. Biz penaltı golüyle mağlup duruma düştük. Zaten penaltıydı. Sonra beraberliği sağladık. Galatasaray eksik kaldıktan sonra bizim takımda biraz stres ve panik oldu ama sonra toparladılar." diye konuştu.

Deplasmanda Galatasaray'dan puan almanın kolay olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Galatasaray güçlü bir takım. Buradan puan almak kolay iş değil. Burada ilk defa galip geldik. Oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Centilmence ve güzel bir mücadele oldu. İzleyenler için biraz stres oldu ama neticesinde güzel bir maç oldu. Galip gelen biz olduğumuz için liderliği de geri almış olduk. Bizim için kazançlı bir hafta oldu, buradan mutlu dönmek güzel." ifadelerini kullandı.

Ligde en az yabancı oyuncu oynatan takım olduklarını söyleyen Hasan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Süper Lig'de en az yabancı ile oynayan takım biziz. 10 yabancımız var. Biz bu sene hem bütçemizi düşürdük hem de yabancı oyuncu sayımızı düşürdük. Büyük takımların 1-2 futbolcusunun değerinde bizim bütçelerimiz. Transferde hata yapmamak için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, lige renk kattığımızı düşünüyoruz."

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