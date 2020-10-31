YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANKARA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: "İkinci yarıda gerçekten istekli oynadık. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti" - Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: "Son 15 dakikada maçı kaybedebilirdik. Bugün yine kaybetmedik. Evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına daha öz güvenli çıkacağız"

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısındaki oyunlarıyla kazanmaya çalıştıklarını ancak 3 puanı almayı başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Işık, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Gençlerbirliği camiası olarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz olaylardan sonra konuşmak kolay değil. Maç dengede gidiyordu, olmadık bir pozisyonda penaltı golü yedik. İkinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. Geçen hafta Gençlerbirliği modern futbolu oynamaya çalışan, seyredenlerin keyif aldığı bir oyun oynamaya çalışıyor, demiştim. Bunun için hep beraber çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçekten istekli oynadık. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. İkinci yarı oyuna aldığımız 4 isimden 3'ü altyapıdandı. Takımımız üstüne koyarak daha iyi oynayacak. Gençlerbirliği camiasına layık olmaya çalışıyoruz."

Yedek kulübesinde yer alan Bogdan Stancu'nun hasta olduğunu dile getiren Işık, "Stancu dün antrenmana çıkmadı. Epey ateşi yükseldi, serum yapıldı. Maçtan önce konuştum kendisiyle, 'Ayakta duracak halim yok.' dedi. Yedek kulübesinde olması takıma moral içindi. Stancu bu takımın vazgeçilmezlerinden biridir. Sio dışında eksiğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

- Margarit: "Doğru bir skor oldu"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, İzmir'de yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Adaletli bir skor oldu. İlk golü bulduktan sonra ikinci golü de ilk yarı bulabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik. Şöyle bir gerçek var, son 15 dakikada maçı kaybedebilirdik. Bugün yine kaybetmedik. Evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına daha öz güvenli çıkacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:37
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Bartum Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Öveçler Yaşam Eczanesi
Cankaya
Saray Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.