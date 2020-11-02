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Maçın ardından

HATAY HABERLERİ  | 02.11.2020 23:08 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz" - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu oyun bizi kurtarmaz"

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "İyi mücadele ettik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kendisinin, oyuncularının ve yardımcılarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı hatırlatarak, bu sürede çok fazla antrenman yapamadıklarını söyledi.

Takım olarak yaptıkları 2-3 antrenmanla maça hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağ olsun oyuncularım sahada karakter gösterdiler. Maçın son dakikasına kadar hatta 10 kişi kalmalarına rağmen hep galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. İyi mücadele ettik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Son 15 dakika galibiyeti arayan iyi pozisyonlara giren bir Hatayspor vardı. Kesinlike daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu oyuncu grubuyla inşallah daha çok çalışarak daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi burada bugün ilk defa ışıklandırma altında oynanan bir maçta galibiyetle bitirmek ama kısmet değilmiş. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu oyuncu grubumla güzel başarılara imza atacağız."

Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

- Çalımbay: "Bizim bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maça çok iyi başladıklarını ve istedikleri golü bulduklarını söyledi.

Beklemedikleri şekilde kısa sürede gol yediklerini hatırlatan Çalımbay, "Bu gol bizi üzdü. Kendi adımıza batığımız zaman bu oyun bizi kurtarmaz. Bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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