YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kart gördüğü pozisyonu anlattı.

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."

Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik." dedi.

Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sivas göç vermeye devam ediyor
Sivas göç vermeye devam ediyor
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:19
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gaziantep’te huzur operasyonu
Gaziantep’te huzur operasyonu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na doğru
Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na doğru
Yavuzeli’nde karne heyecanı
Yavuzeli’nde karne heyecanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.