YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 07.11.2020 19:16 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir" - Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu: "Takımın birliğini, bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum"

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri oyunu özellikle ilk yarıda gösteremediklerini belirtti.

"Maç oyun olarak bize, dağ fare doğurdu gibi geldi." diyen Atan, "Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu beklediklerini dile getiren Atan, bordo-mavililerin çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşılarında olduğunu kaydetti.

Trabzonspor'un kendilerini durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüktüğünü ifade eden Atan, şunları söyledi:

"Bunda başarılı oldular. İkinci yarı öne geçtik, kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2'ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir."

Atan, oyuncularının bugüne kadar iyi geldiğini belirterek, "Oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence kötü oynama haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

- Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, üst üste 3 yenilgi yaşadıktan sonra Aytemiz Alanyaspor karşısına çıktıklarını hatırlattı.

Bu durumun takımda bir güven kaybına neden olduğunu dile getiren Derelioğlu, "Buraya gelirken Alanyaspor ile yeni bir başlangıç yapmayı hedeflemiştik. Çıkış maçımız olarak bakıyorduk. Dışarıdan dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük ve bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Derelioğlu, Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesinin çok mümkün olmadığını kaydederek, "Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki maçlara daha güvenli bakabilmek, daha mutlu gidebilmek, takımın birliğini, bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Küçük kızın doğal gaz hayali gerçekleşiyor
Küçük kızın doğal gaz hayali gerçekleşiyor
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu:
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu:
Edirne'de muhtardan "köyümüze gelmeyin" çağrısı
Edirne'de muhtardan "köyümüze gelmeyin" çağrısı
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor
Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor

Antalya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Altı Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Konyaaltı Belediyesi Yaşlılara Sağlık Ve Bakım Hizmeti
Konyaaltı Belediyesi Yaşlılara Sağlık Ve Bakım Hizmeti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.