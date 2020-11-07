Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri oyunu özellikle ilk yarıda gösteremediklerini belirtti.

"Maç oyun olarak bize, dağ fare doğurdu gibi geldi." diyen Atan, "Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu beklediklerini dile getiren Atan, bordo-mavililerin çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşılarında olduğunu kaydetti.

Trabzonspor'un kendilerini durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüktüğünü ifade eden Atan, şunları söyledi:

"Bunda başarılı oldular. İkinci yarı öne geçtik, kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2'ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir."