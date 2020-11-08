YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Çok galip gelmek istedik ama olmadı" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: - "Sahada maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Ankara Keçiörengücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, galip gelmeyi çok istediklerini ama olmadığını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini bildirdi.

Futbolcularının yürekten oynadığını ifade eden Sayhan, "Taktik disiplinimiz ve özgüvenimiz vardı. İki oyuncumuzun sakatlanması bizi bozdu. Çocuklar özveriliydi. Çok galip gelmek istedik ama olmadı. Kazanabilirdik. Yenilmemeyi öğreniyoruz inşallah kazanmayı da öğreneceğiz." diye konuştu.

- Püren: "Özgüven kazandık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, bugün her iki takımında iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

Eskişehirspor'un oyun disiplinlerini bozmaya çalıştığını anlatan Püren, şöyle konuştu:

"İlk yarıda çok statik kaldık. Oyunu dengeli oynadık. Golü bulup, arkasından gol yedik. İkinci yarına basit bir hatadan rakip öne geçti. Yaptığımız oyuncu değişikleriyle kendi oyun kimliğimizi ortaya koyduk. Sahada maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı. Burada iki puan kaybettiğimizi söylemek istiyorum. İkinci yarıda takımın ortaya koyduğu futbolla oyunu kazandığımızı düşünüyorum. Özgüven kazandık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:16
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
Minibüs fiyatlarına zam geliyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.