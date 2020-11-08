Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 galibiyetle ayrıldıkları Yukatel Denizlispor maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün Yukatel Denizlispor ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Geçen hafta Beşiktaş'a yenildiklerini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta bay olacağız, milli maç arası da var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Ondan dolayı bugünkü galibiyet, puanlar bizim için çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi mücadele ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok iyi değil ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk fakat bugün kazanmak için ortaya koyulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Denizlispor'u da tebrik diyorum, onlar da iyi bir takım, iyi oynadılar, mücadele ettiler ama biz iyi motive olduk, onlara fırsat vermedik ve onların hatalarını değerlendirdik."

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