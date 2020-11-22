İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarı toparlandıklarını söyledi.

İlk yarı da rakip takımın iyi baskı uyguladığını ifade eden Kartal, "Bu baskıyla bizim oyun kurmamızı engellediler. Tabi o arada golü buldular. Biz de o golü yemenin şokunu üzerimizden atamadık. Ama 30. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yavaş yavaş ele almaya başladık. Özellikle de 2. yarı yaptığım değişiklikler, hamlelerle oyun sistemini değiştirerek ve rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek baskıyla dengelerini bozduk." diye konuştu.

Kartal, ikici yarıda rakibin oyun kurmasını baskı yaparak engellediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rakibin kendi alanlarından çıkmasına izin vermedik ve golü bulduk. Daha sonra iki hamle daha yaptık ve iki oyuncuyu birden aldık. Yani maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak istediğimiz iki oyuncuyu dahil ettik. Doğru zamanı bekledik ve doğru zamanda da değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde de rakibin çok çok üstündeyiz. İstatistiksel olarak bu kadar önde olmamızla maçı kazanmamız çok normal zaten."