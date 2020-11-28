RİZE (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kaleden başlayarak karşı kaleye kadar giden bir pas oyunu sergilediklerini belirtti.

Antrenmanların karşılığını aldıkları için memnun olduğuna değinen Terim, "Özellikle rakip sahada dominant bir pas oyunu. Kaptırdığımız yerde kontra pres bugün en önemli özelliğimizdi. Birkaç genç oyuncumuzun dinamizm getirmesi önemliydi. Pas istasyonlarımızı çok iyi çıkardık ortaya. Hiç tartışmasız net bir galibiyet." diye konuştu.

Rakiplerinin oyuna girmesine izin vermediklerinin altını çizen Terim, "Rakibi de pozisyona sokmadık. Kaleyi bulan şutları var mı? Bilmiyorum. Ofansif futbolun her türlü modelini sahaya koyan bir takım vardı. Bu da beni mutlu etti. Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.