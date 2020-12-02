Maçın ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 7. hafta erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bugün bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak yedikleri golle geriye düştüklerini söyledi.

Golden İbrahim Öztürk'e faul yapıldığını kaydeden İldiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir pozisyon oldu ki direkt takım kaptanımıza yapılan 'katli vaciptir' tarzında yapılan bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, özür diliyor kart görmesin diye. O pozisyon gol oldu. Açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi. Buna rağmen oyunun sonuna kadar maçı kovaladık. Beraberliği yakaladık, kazanabilirdik de. Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası, büyük bir camiayız. Haklarımızı sahada mücadele ederek savunalım."

İldiz, Kovid-19 vakaları nedeniyle eksik çıktıkları maçları kaybetmelerine rağmen bir şey demediklerini belirterek, "Futbolda her şey oluyor ama bir maç böylesine bir hale getirilmez. Beni Türkiye’de herkes tanır, kolay kolay bu konularda pek konuşmam. Bu maçın tek pozisyonu var ve maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Bugün bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz." dedi.