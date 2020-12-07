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Maçın ardından

TRABZON HABERLERİ  | 07.12.2020 22:28 | Son Güncelleme

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz. İsrail’e moralli gidiyoruz"

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz. İsrail’e moralli gidiyoruz." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, takım kurmakta çok büyük zorluk çektiklerini bir haftadır söylediklerini belirterek, "Hocamız da söyledi. Başkan vekilimiz, başkan yardımcımız Erdal Sarılar ve hocamız Rıza Çalımbay pozitif durumda. Bununla beraber 5-6 oyuncumuz da pozitif. Kadro kurmakta da zorluk çektik. Ancak bizi İsrail’e moralli götürecek bir skorla buradan ayrılıyoruz. Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, ayrıca şunları kaydetti:

"Genelde takımımızı eleştirebilmem için ideal kadromuzla, ideal şekilde sahaya çıkmamız gerekli. Onun performansına göre eleştirmemiz lazım. Bugün bakıyorum, stoperimiz sağ bekte, sağ bekimiz sağ açıkta. Değişikleri gördünüz. İdeal kadroyla oynamadığımız için oyun hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz. İsrail’e moralli gidiyoruz."

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