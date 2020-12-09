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Maçın ardından

HATAY HABERLERİ  | 09.12.2020 23:09 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Haklı bir galibiyet aldık" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Kaybettiğimiz için son derece üzgünüz"

Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oyuncularını ve ekibini tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok yoğun bir maç periyoduna giriyoruz. Bu ilk basamağıydı çok şükür bunu kazasız atlattık. Şimdi fazla zamanımız yok. 60 saat sonra yine içeride Karagümrük ile karşılaşacağız. O maçtan da alacağımız 3 puanla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Haklı bir galibiyet aldık. Hatta 3-0'dan sonra 4 ve 5'i de bulabilirdik. Geçen haftada Galatasaray deplasmanında da aşağı yukarı buna yakın pozisyonlar bulduk. Sonuçlandırma da sıkıntı yaşadık. Bugün sonuçlandırdık."

Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemiyle ilgili sorulan soru üzerine "Hepimiz kınadık. Çok üzücü bir olay. Bunu yaşayan tabii oyuncular için çok daha farklı bir duygu. Umarım ne futbol sahalarında ne de başka bir yerde böyle bir sıkıntıyla, ırkçılıkla karşı karşıya kimse gelmez. Başakşehir Kulübüne 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Golü yiyene kadar maça iyi başladıklarını vurgulayan Çimşir, ikinci golden sonra dağıldıklarını ifade etti.

Ligin ilk yarısında kalan 9 müsabakada alabilecekleri puanlarla ikinci yarıya yapacakları takviyelerle daha güvenli ve istekli başlayacaklarının altını çizen Çimşir, "Zor olacak ama sonu iyi olacak." dedi.

Çimşir, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırıyla ilgili sorulan soru üzerine "Hepimiz insanız, arkadaşız, dostuz. Rengimiz, tenimiz birbirinden farklı olabilir ama insanız birbirimize saygıyla yaşamak zorundayız. İnşallah bundan sonra böyle bir olay olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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