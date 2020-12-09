Maçın ardından

Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oyuncularını ve ekibini tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok yoğun bir maç periyoduna giriyoruz. Bu ilk basamağıydı çok şükür bunu kazasız atlattık. Şimdi fazla zamanımız yok. 60 saat sonra yine içeride Karagümrük ile karşılaşacağız. O maçtan da alacağımız 3 puanla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Haklı bir galibiyet aldık. Hatta 3-0'dan sonra 4 ve 5'i de bulabilirdik. Geçen haftada Galatasaray deplasmanında da aşağı yukarı buna yakın pozisyonlar bulduk. Sonuçlandırma da sıkıntı yaşadık. Bugün sonuçlandırdık."

Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemiyle ilgili sorulan soru üzerine "Hepimiz kınadık. Çok üzücü bir olay. Bunu yaşayan tabii oyuncular için çok daha farklı bir duygu. Umarım ne futbol sahalarında ne de başka bir yerde böyle bir sıkıntıyla, ırkçılıkla karşı karşıya kimse gelmez. Başakşehir Kulübüne 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.