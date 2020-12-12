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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 21:36 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, galibiyetten dolayı futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Adil Gevrek, "Çok güzel bir oyun ve 3 golle 3 puanı aldık. Kolay bir maç olmadı. Takımımız her geçen gün daha da üstüne koyarak gidiyor. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Tüm takımın performansı bizi çok mutlu etti. Bu oyun gelecek için bize ciddi bir umut verdi. Bugün oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü atan ve gösterdiği performansla dikkati çeken Umut Bulut ile ilgili bir soruya, "Umut, Süper Lig'de en fazla forma giyen 3 oyuncudan birisi. Çok müthiş bir performans gösterdi." cevabını verdi.

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