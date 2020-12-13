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Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 13.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: - "Futbolcularımı kutluyorum, çok güzel bir galibiyet aldık" - Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: -"Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ama oyunsal formda eksiklerimiz var"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımı kutluyorum, çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hafta içinde Adana Demirspor deplasmanında aldıkları beraberliğin ardından önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Müsabakada 2-0 öne geçtikleri döneme kadar bugüne kadar ki en iyi hücum organizasyonlarını geçirdiklerini belirten Eroğlu, daha sonra yaptıkları pas hatalarıyla rakiplerinin üzerine gelmelerine imkan sağladıklarını kaydetti.

Eroğlu, ikinci yarının başında buldukları golle oyunun tamamen kendi lehlerine döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz bu dakikadan sonra da kalemizde etkili oldu ama çalıştığımız savunma planını iyi uyguladık. Son bölüme doğru 3-1'den sonra skoru artırma fırsatımız vardı, bir türlü sonuçlandıramadık. Son dakikada yemememiz gereken bir golü yedik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağlasaydık belki golü yemezdik. Futbolcularımı kutluyorum, çok güzel bir galibiyet aldık."

- Mesut Dilsöz: "Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de yedikleri 3 golde de rakiplerinin pozisyonunun olmadığını söyledi. Hücum organizasyonlarında eksik taraflarının olduğunu belirten Dilsöz, şunları kaydetti:

"Bunların üzerine çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ama oyunsal formda eksiklerimiz var. Bunun için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor."

Dilsöz, basit goller yediklerini, bu hataları gidermek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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