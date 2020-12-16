Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u 5-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, seyir zevki yüksek bir futbol oynadıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde olduğu gibi kupada da yolllarına devam etmek istediklerini belirtti.

Kupa maçında iyi bir galibiyet alarak, yollarına devam ettiklerini anlatan Tokatlı, "Yoğun bir trafik içerisindeyiz. Kupa, lig... Onun için de rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı tercih ettik. Bu bize gösterdi ki diğer arkadaşlarımız da tamamen hazır. Her zaman olduğu gibi topa sahip olan, mücadeleci, çoşkulu, arzulu, gol pozisyonlu, seyir zevki yüksek bir futbol oynadık. Oyuncularımı bunun için de kutluyorum. İnşallah hafta sonu Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

- Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Takımının önemli bir hastalık geçirdiğini dile getiren Özü, "38 günde son 3 gününü saymazsak bir Bursa maçı oynamıştık ve bir hastalık geçirdi takım. Hatta hastalık geçirmeyen arkadaşımız kalmadı. Antrenman düzenimiz bozuldu. Karantinada olan oyuncularımız karantinadan çıktıkça 3'er, 5'er antrenman yapmaya çalıştık. Fakat takım halinde perşembe, cuma antrenman yapabildik. Maçtan sonra bir pazartesi antrenmanı, dün yola çıktık ve bugün maçımızı oynadık." ifadelerini kullandı.