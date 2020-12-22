Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'in maça çıkamamasının teknik ekip için çok büyük bir eksiklik olduğunu ancak Terim'in eksikliğini hissettirmeyen karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyledi.

Levent Şahin, Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve hakkında tedbir kararı olan teknik direktör Fatih Terim'in yerine toplantıya katılan Şahin, Göztepe karşılaşmasıyla ilgili, "Maçın ilk 15 dakikası istediğimiz gibi oldu ve istediğimiz sonucu aldık. Maalesef 2. golden 2 dakika sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Belli bir süre koruma içgüdüsüyle devam eden futbolcuların tecrübeleriyle oyunun hakimi olmaya başladık. Rakip de pozisyonlara girdi. Sonuçlandırmaları daha iyi yapsaydık skor daha farklı olabilirdi." diye konuştu.