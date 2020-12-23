Maçın ardından

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Şenol Fidan, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Şenol Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun zamandır galip gelemediklerini, bu maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Maçı kazanarak geleceğe umutla bakmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Fidan, "İç sahadaki maçımızı 3 puanla kapatıp geleceğe umutla bakmak istiyorduk. Maça çok iyi başladık. 2'nci dakikada Ricardo Gomes'in ıskaladğı pozisyonda gol olsa takım üzerindeki öz güven, ilk dakikalarda bizim sahip olacağımız bir unsur olacaktı ama atamayınca da 15 dakika sonra Denizlispor maça ortak oldu." diye konuştu.

Fidan, daha sonra gol yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakikadan sonraki yarım saati boş geçirdik diyebilirim. O arada da gol yedik. İkinci yarıya başlarken yaptığımız değişikliklerle en azından oyunun kontrolünü sağlamıştık ama çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Kaptırılan bir top, onun arkasından boşa çıkılan bir hava topu var. Futbolda bunlar oluyor ama takımımızın şu ana kadarki kırılgan yapısını bu maçta görmediğimiz için son derece mutluyum. 2-0'dan geri dönüş yapmak istedik, golü de bulduk. Beraberlik golünü atsak galip bile gelebilirdik."