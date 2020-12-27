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Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 27.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Yenemediğimiz maçta yenilmemek de bir iş" - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: "Zirvede olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Yenemediğimiz maçta yenilmemek de bir iş." dedi.

Mutlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, son haftalarda iyi futbol oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Rakiplerine net gol pozisyonu vermediklerini kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"Kamara ile karşı karşıya gol kaçırdık. Penaltı olabilecek bir pozisyonumuz vardı. Bize uzaktı ama sanki ceza sahası içinde başlamıştı. Takımımızdan memnunuz, oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Yenemediğimiz maçta yenilmemek de bir iş. Bir puan aldık, Adana'dan da puan veya puanlarla dönüp ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz."

- Hamdi Yılmaz: "Zirvede olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, ilk yarıda iki takımın da üretken olmadığını söyledi.

İkinci yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir puan aldık, kaybetmediğimiz için mutluyuz ama kazanabilirdik de. Eksik yerlerimizi tamamlayıp, önümüzdeki maçlara daha güvenli bir şekilde çıkmak istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirip, ikinci yarıya başlamayı hedefliyoruz. Önemli olan bizim zirveyi bırakmamamız. Zirvede olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

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