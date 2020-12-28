Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıkların söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geriden gelerek kazandıkları bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "İyi bir maç kazandık. Geriden gelerek kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. İki kere geriye düşüp, sonra da 3-2 kazanmak bizim adımıza çok sevindirici. Gençlerbirliği olarak bugün istekli, arzulu, mücadele eden, savaşan ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı. Hem takım savunmasını iyi yaptık hem de üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor'un da sahada güzel işler yaptığına dikkati çeken Kaplan, "Onları da tebrik ediyorum. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza ve başkanımıza armağan ediyorum. Yani çok iyi bir maç kazandık. Ben buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Dün kazanan rakiplerimizin 12'şer puan yapması sonrası bugün galip gelmemiz daha da değerli oldu. Hem 15 puana yükselmiş hem de Kayserispor ile aramızdaki farkı 5 puana çıkarmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.