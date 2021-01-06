Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "19 puan yaptık, bu ayrıca bizi mutlu etti. Ligimizin iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Penaltı kararlarının doğru olduğunu dile getiren Kaplan, "İyi bir maç yönettiler, tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Galibiyet camiamıza, başkanımıza armağanımız olsun. Bu, 2021 yılındaki ilk galibiyetimiz oldu." diye konuştu.

Kaplan, takım içerisinde birlik beraberlik ortamının bulunduğuna işaret ederek, "Bu birlik beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Özellikle bazı oyuncularımızın performansı bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz. Pandemi ve Berat'ın (Ayberk Özdemir) gitmesinden dolayı orta sahada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak oyuncu arkadaşlarımız bunu yaptıkları güzel işlerle kapatıyorlar. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. 3 gol, 3 puan bizi ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.