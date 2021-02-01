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Maçka’da kentsel dönüşüme CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen Belediye Meclisi’nden onay çıktı

01.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Maçka ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riski binalar olarak belirlenen Beşyıldız Konutları’nın kentsel dönüşüm çalışmaları kapmasında yıkılarak yerine yenilerinin yapılmasına Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen onay çıktı.Maçka Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riski binalar olarak belirlenen Beşyıldız Konutları’nın kentsel dönüşüm çalışmaları kapmasında yıkılarak yerine yenilerinin yapılmasına Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen onay çıktı.
Maçka Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilçede yer alan Beşyıldız Konutlarının üç adet bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bina ilan edilmişti. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Beşyıldız Konutları ile ilgili proje geliştirerek Kentsel Dönüşüm programı başlattı. Yapılan çalışmanın ilk ayağında Maçka Belediyesi Meclisi kamulaştırma onayı için görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleşen meclis toplantısında Başkan Koçhan, meclis üyelerine bilgi verirken, meclis üyelerinin onayını istedi. Mecliste bulunan 13 AK Partili meclis üyesi onay verirken, 3 CHP’li meclis üyesi Kentsel dönüşüme ret oyu verdi.
Belediye Başkanı Koray Koçhan yaptığı açıklamada, “Beşyıldız Konutlarındaki vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusu ve bu konu ile ilgili tüm proje çalışmalarını tamamladık. Bugün de meclisimizden CHP’li arkadaşlarımızın neye itiraz ettiklerini bilmediklerini düşünsem de onayımızı aldık. Şimdi gerekli kamulaştırma çalışmaları tamamlayarak, Beşyıldız Konutları Kentsel Dönüşüm programını başlatıyoruz. Mevcut, atıl ve güvenli olmayan binaları yıkacağız. Vatandaşlarımıza taşınma, kira yardımı, gerekli tüm adımları atarak mağduriyet yaşatmadan yeni evlerini teslim edeceğiz. Birileri tüm projelere ‘hayır’ demeye devam etsinler, biz vatandaşımızın yararını tüm çalışmalarımızı yapmaya hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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