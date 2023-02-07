SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maçlar ne zaman oynanacak? TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

Maçlar ne zaman oynanacak? TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

07.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertelenen maçlar ile ilgili TFF'den son dakika açıklamasında bulunuldu. Böylelikle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı konusunda akıllarda oluşan soru işareti de giderilmiş oldu. Kahramanmaraş depremi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullanmıştı. Peki, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Maçlar ne zaman oynanacak? TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

Ertelenen maçlar ile ilgili TFF'den son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm ulusal spor organizasyonlarının kinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurmuştu. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağı belli oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen maçlar için TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır."

ERTELENEN MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig maçları da dahil olmak üzeretüm ulusal spor organizasyonları durdurulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canımız yansa da gönüllerimiz bir! TFF'den depremzedelere 20 Milyon TL'lik yardım kampanyasıCanımız yansa da gönüllerimiz bir! TFF'den depremzedelere 20 Milyon TL'lik yardım kampanyası
''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''
Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'
Anahtar Kelimeler:
son dakika tff maçlar ne zaman Bakan spor toto verildi spor tot süper li spor to yapılan açıklama ertelenen maçlar ne zaman oynanacak

En Çok Okunan Haberler

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.