Maçlar ne zaman oynanacak? TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

Ertelenen maçlar ile ilgili TFF'den son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'deki tüm ulusal spor organizasyonlarının kinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurmuştu. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağı belli oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen maçlar için TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır."

ERTELENEN MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig maçları da dahil olmak üzeretüm ulusal spor organizasyonları durdurulmuştu.

