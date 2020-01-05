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  4. Maçta aldığı darbe sonrası ölen sporcunun ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Maçta aldığı darbe sonrası ölen sporcunun ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen kick boks turnuvasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öne sürülen 18 yaşındaki sporcunun ailesi, ihmali olduğunu düşündüklerini sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi veriyor - Baba Muharrem Atabay: -"Oğlumun acısı hala içimizde, sorumluların gerekli cezaları alacağına inanıyoruz"

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen 18 yaşındaki Alperen Atabay'ın ailesi, oğullarının ölümünde ihmali olduğunu iddia ettikleri kişilerin cezalandırılmasını istiyor.

Yaşamını yitiren gencin babası Muharrem Atabay, AA muhabirine, olay günü eşiyle otelde çalıştıkları sırada, oğlunun antrenörünün arayarak "Oğlunuz yaralandı" haberini verdiğini söyledi.

Hastaneye gittiklerinde oğlunun ameliyat edilmiş olduğunu belirten Atabay, "Doktorlar oğlumun başına aldığı darbe nedeniyle beyin hücrelerinin öldüğünü söyledi. Alperen, 3 gün sonra hayatını kaybetti." dedi.

Atabay, oğlumun son müsabakasına çıkması için kendilerinden izin alınmadığını ileri sürdü.

Oğlunun turnuvanın ikinci maçını kaybedince eve döndüğünü anlatan Atabay, şunları ifade etti:

"Ertesi gün üçüncü müsabakaya çağırmışlar gitmiş, bizim haberimiz yoktu. Müsabaka sırasında başına darbe almış ancak hakem maçı durdurmamış. Maçtan sonra doktor oğluma yarım saat sonra müdahale etmiş. Ambulansla hastaneye kaldırılırken de yolda başka bir ambulansa nakli yapılmış. O nedenle hastaneye çok geç götürülmüş. Oğlumun acısı hala içimizde, sorumluların gerekli cezaları alacağına inanıyoruz."

Olayda ihmali olanların cezalandırılması için hukuk mücadelesi verdiklerini dile getiren Atabay, davanın üçüncü duruşmasının nisanda görüleceğini bildirdi.

Atabay, olayla ilgili tanıklık yapacak, elindeki görüntü ve fotoğrafları paylaşacak kişileri mahkemeye beklediklerini de sözlerine ekledi.

Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde 8-14 Ocak 2018'de düzenlenen turnuvaya, Kemer Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu adına katılan Alperen Atabay, 13 Ocak'taki karşılaşma sırasında başına adlığı darbe sonucu yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, olayda ihmali olduğu iddia edilen müsabaka doktoru, hakem ve antrenör hakkında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer Kick Boks

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