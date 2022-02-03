YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Mada Adası sakinlerinin buz tutan göldeki zorlu ulaşımı

Mada Adası sakinlerinin buz tutan göldeki zorlu ulaşımı

03.02.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mada Adası sakinlerinin buz tutan göldeki zorlu ulaşımı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nda yaşayan yörükler, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar.

İlçe sınırları içerisinde bulunan Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı yağan karlarla buz tuttu.

Göl üzerinde bulunan ve yaklaşık 30 hanede yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'nın sakinleri de gölün buz tutan kısmından ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Ada sakinleri, buzları kayıklarıyla kıra kıra ulaştıkları karada ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yeniden aynı yoldan evlerine dönüyorlar.

- Isparta'da kriz merkezi oluşturuldu

Öte yandan, Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için kriz merkezi oluşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla ana arterlerde ve köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kara yolları ağında kapalı yolun bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandıBingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı
CHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiCHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:17
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.