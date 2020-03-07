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“Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi

KİLİS HABERLERİ  | 07.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kilis’te, Türk ve Suriyeli ailelere “Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk Vatandaşları ile geçici koruma statüsüne bulunan Suriyelilere Yeşilay haftası münasebetiyle “Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.

“Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi

Kilis’te, Türk ve Suriyeli ailelere “Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.
Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk Vatandaşları ile geçici koruma statüsüne bulunan Suriyelilere Yeşilay haftası münasebetiyle “Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi. Madde Bağımlılığından kurtulma yöntemleri, madde bağımlığının zararları, alkol, başta olmak üzere uyuşturucunun zararları uzmanlar tarafından anlatıldı. Etkinliğe katılanlara ayrıca Çatışma Çözme Becerileri" eğitimi de verildi. Programa katılan ailelerin çocuklarını da oyun odasında etkinlik düzenlendi.

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