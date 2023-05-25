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  4. Madde Bağımlısı genç evi yakıp, yöneticiyi tornavida ile yaraladı

Madde Bağımlısı genç evi yakıp, yöneticiyi tornavida ile yaraladı

25.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de yaşayan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç önce yaşadığı evi yaktı ardından yöneticiyi tornavida ile yaraladı.

Olay, geçtiğimiz gün Alibey Mahallesi Zahir Kaynar sokak üzerinde bulunan bir aparmanda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.U isimli 33 yaşındaki genç geçtiğimiz Mart ayında apartmana takılan görüntülü kapı ziline zarar verdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde kapı ziline tekme atarak kırdığı görülen olay sonrasında geçtiğimiz günde apartman yöneticisini tornavida ile yaralayıp kendi ikamet ettiği daireyi ateşe verdi. Apartman sakinleri ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında maddi hasar oluştu.

Apartman sakinleri olarak ilgili şahıstan şikayetçi olduklarını belirten apartman yöneticisi Ahmet Keskin “Daha evvelinden de bu olaylar yaşandı. Adam madde bağımlısı, burada madde satıyordu. Gelen giden belli değildi. Bizde izin vermedik, görüntülü zil taktırdık. Adam zilleri de kırdı. Eve giremiyor diye bu sefer başkasının çatısından bizim çatıya oradan da kendi evine giriyordu. Bunlara izin vermediğimiz için bize uyuz oldu. İki gün öncesinde adam kapıyı açıp arkadan tornavida ile bana saldırdı. Saldırı sonucu yaralandım. Ambulansla hastaneye götürdüler, ondan sonra da evini yakmış, hastanede öğrendik. Durumum iyi çok şükür, yetkililerin bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

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