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Maddi imkanı olmayan ailenin otobüs bileti parası jandarma tarafından karşılandı

01.06.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maddi imkanı olmayan ailenin otobüs bileti parası jandarma tarafından karşılandı

Samsun'da maddi imkanı bulunmayan ailenin kayıp yakınlarının yanına Konya'ya gidebilmeleri için otobüs bileti ücretleri, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran A.A. ve E.A. çifti, zihinsel engelli kızları S.A. (34) ile zihinsel engelli torunları H.H.G'den (8) 18 Mayıs'tan bu yana haber alamadıklarını belirtti.

Yapılan araştırmada, S.A. ve H.H.G'nin otobüsle Konya'nın Akşehir ilçesine gittiklerinin belirlenmesi üzerine Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçildi.

S.A. ve H.H.G'nin bulunmaları üzerine Cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca işlemlere başlandı.

Maddi imkanlarının olmaması nedeniyle A.A. ve E.A'nın Akşehir'e gidiş geliş otobüs bilet ücretleri, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından para toplanarak karşılandı.

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