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Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler ile İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışan madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikasınca (GMİS) düzenlenen etkinlik kapsamında kuyu başı önünde bir araya geldi.

İşçiler burada, "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart açtı.

Şehit düşen askerlerle iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri şükran ve minnetle andıklarını, yaralı askerlere de acil şifalar dilediklerini belirterek, "Tek amacımız, tek ses ve tek yürek olmaktır. Türk bayrağımızın inmeyeceği, vatanımızın bölünmeyeceğini, ezanımızın dinmeyeceğini bir kez daha kararlılıkla anlatıyoruz. Allah ülkemizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız." dedi.

Şehitlerin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden işçiler, daha sonra maden ocağına indi.

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Ereğli GMİS Armutçuk GMİS İsa Mutlu İdlib Zonguldak

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