Maden işçileri sendikasından Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Cafer Çakmak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sendikaların temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Cafer Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç’ı ziyaret etti. İşçi sorunlarının konuşulduğu ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Şube Başkanı Çakmak, Ataç’a sendikal faaliyetler hakkında da bilgiler verdiklerini belirterek, her zaman emekçinin yanında yer almasından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Emekçilerin haklarının savunulması noktasında sendikaların çok önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç ise, her zaman işçilerin yanında yer aldığını ve almaya da devam edeceğini kaydetti. Ataç, ziyaretlerinde ötürü Çakmak ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, Şube Başkanı Çakmak’ın Ataç’a maden işçisinin resmedildiği bir tablo hediye etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.



