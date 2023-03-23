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Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı

23.03.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte yerin metrelerce altında kömür kazan maden işçileri ilk sahuru mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptı.

Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte Gelik beldesinde faaliyet gösteren Bahadır Kardeşler Madencilik Şirketi’nde çalışan maden işçileri yer altında ilk sahurlarını yaptı. Kömür kazan madenciler, mesai arkadaşlarının sahur vaktinin yaklaştığını haber vermesi üzerine üretime kısa süreli ara verdi.

Tahtalardan sofra kuran madenciler; domates, salatalık, biber, soğan, peynir, zeytin, meşrubat ve ekmekten oluşan sahur yemeğinden yedi.
Maden ocağında beş yıldan bu yana vardiya mühendisliği yapan 35 yaşındaki Murathan Öztürk, sahur yemeğinin ardından işçilerle birlikte dua etti. Bu yıl da sahuru maden ocağında yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bahadır Kardeşler Madencilik Şirketi’nde vardiya amiri olarak görev yapıyorum. Çok şükür bu yıl Ramazan Ayı’na maden ocağında girmek nasip oldu. Tabii ailemizden uzaktayız. Biraz buruk bir sevinç yaşıyoruz ama burada da arkadaşlarımızla beraber bir aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla beraber sofra kuruyoruz. Çok şükür. Sahurumuzu yapıyoruz. Domates, soğan, peynir, zeytin, salatalık, ekmek, meşrubatımız vardı. Sahurdan sonra duamızı yaptık. Şimdi arkadaşlarla herkes kendi görev yerine geçecek. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"AİLEMİZDEN UZAKTA OLSAK DA ARKADAŞLARIMIZLA AİLE GİBİYİZ"

14 yıllık maden işçisi Muhammet Bayhan bu yıl maden ocağında ilk sahuru yaptıklarını anlatarak şöyle dedi:
"Öncelikle Müslüman Alemi’nin Ramazan Ayı mübarek olsun. Sahurumuzu yaptık. Allah’a çok şükür. Ailemizden ayrıyız ama burada bir aileyiz. Arkadaşlarla beraber sahurumuzu yapmak bu sene ocakta nasip oldu. Bu bizim bir ekmek kavgamız. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buradan çıkarıyoruz. Çalışmak zorundayız. Arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Sevincimizi de üzüntümüzü de hep beraber yaşıyoruz. Ailemizden fazla arkadaşlarımızı görüyoruz. Allah ne verdiyse soframızı kurduk. Yemek yedik. Sıcak yemeği ocakta bulamıyoruz. Getirsek de soğuyor yiyemiyoruz. Hazır gıdalarla sahur oluyor. Allah bir kolaylığını veriyor. Ben 14 senedir hiç orucu bırakmadım. Gündüz de olsa gece de olsa orucumuzu tuttuk."
Ailelerinden uzakta Ramazan Ayı’nı karşılayan maden işçileri, sahur yemeğinin ardından yeniden üretime devam etti.

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